Lieu d’Accueil Enfants-Parents Samedi 21 février, 09h00 Multi-accueil » Les Petites grenouilles » Moselle

Gratuit, sans inscription

Début : 2026-02-21T09:00:00+01:00 – 2026-02-21T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T09:00:00+01:00 – 2026-02-21T11:30:00+01:00

Un espace convivial pour :

✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants

✨ Partager des moments complices

✨ Rencontrer d’autres parents

☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.

On vous attend avec le sourire !

Contact : Nadège – 06.56.78.79.11

Multi-accueil » Les Petites grenouilles » Rue des Jardins – Francaltroff Francaltroff 57670 Moselle Grand Est

Espace de jeu libre et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte familier jeu libre gratuit