Lieu d’Accueil Enfants Parents Salle RPE Sabres Sabres

Salle RPE Sabres Route Solférino Sabres Landes
Un lieu pas comme les autres… juste pour vous !
?? Un matin un peu trop calme ?
????? Envie de souffler, de partager, de rencontrer ?
?? Votre enfant déborde d’énergie ou de curiosité ?
Bienvenue au Lieu d’Accueil Enfants-Parents !
Un petit cocon doux et chaleureux où les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents peuvent jouer, parler, explorer, créer des liens à leur rythme.
?? Ici, on vient comme on est
??? Sans inscription, sans obligation
? Avec l’envie de se poser, de papoter, ou simplement d’être là
?? Des jeux à portée de petites mains
?? Des tapis pour s’allonger
?? Des accueillants à votre écoute, avec bienveillance et discrétion
?? Accueil les lundis et vendredis matin, de 9h à 11h30 (hors vacances scolaires)
?? Ce lieu existe pour vous accompagner dans les premiers pas de la parentalité.
Pour partager, pour souffler, pour rencontrer ensemble
On vous attend .
Salle RPE Sabres Route Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 25 82 parentalite@coeurhautelande.fr
