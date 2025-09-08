Lieu d’Accueil Enfants Parents Salle RPE Sabres Sabres

Lieu d’Accueil Enfants Parents Salle RPE Sabres Sabres lundi 8 septembre 2025.

Lieu d’Accueil Enfants Parents

Salle RPE Sabres Route Solférino Sabres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-09-08

Un lieu pas comme les autres… juste pour vous !

?? Un matin un peu trop calme ?

????? Envie de souffler, de partager, de rencontrer ?

?? Votre enfant déborde d’énergie ou de curiosité ?

Bienvenue au Lieu d’Accueil Enfants-Parents !

Un petit cocon doux et chaleureux où les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents peuvent jouer, parler, explorer, créer des liens à leur rythme.

?? Ici, on vient comme on est

??? Sans inscription, sans obligation

? Avec l’envie de se poser, de papoter, ou simplement d’être là

?? Des jeux à portée de petites mains

?? Des tapis pour s’allonger

?? Des accueillants à votre écoute, avec bienveillance et discrétion

?? Accueil les lundis et vendredis matin, de 9h à 11h30 (hors vacances scolaires)

?? Ce lieu existe pour vous accompagner dans les premiers pas de la parentalité.

Pour partager, pour souffler, pour rencontrer ensemble

On vous attend .

Salle RPE Sabres Route Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 25 82 parentalite@coeurhautelande.fr

English : Lieu d’Accueil Enfants Parents

German : Lieu d’Accueil Enfants Parents

Italiano :

Espanol : Lieu d’Accueil Enfants Parents

L’événement Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Cœur Haute Lande