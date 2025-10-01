Lieu d’Accueil Enfants Parents Vic-sur-seille Salle du tribunal Vic-sur-Seille

Lieu d’Accueil Enfants Parents Vic-sur-seille Salle du tribunal Vic-sur-Seille mercredi 1 octobre 2025.

Lieu d’Accueil Enfants Parents Mercredi 1 octobre, 08h45 Vic-sur-seille Salle du tribunal Moselle

Gratuit et sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T08:45:00 – 2025-10-01T11:15:00

Fin : 2025-10-01T08:45:00 – 2025-10-01T11:15:00

Où ? Vic-sur-seille, salle du tribunal

Quand ? Mercredi 1 octobre

Horaires : 8h45 → 11h15

Contact : Nadège – 06.56.78.79.11

Un espace convivial pour :

✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants

✨ Partager des moments complices

✨ Rencontrer d’autres parents

☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.

On vous attend avec le sourire !

Vic-sur-seille Salle du tribunal VIC SUR SEILLE Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]

Bienvenue au Lieu d’Accueil Enfants-Parents