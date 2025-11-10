Lieu d’Accueil Enfants-Parents Vic-sur-seille Salle du tribunal Vic-sur-Seille
Lieu d’Accueil Enfants-Parents Vic-sur-seille Salle du tribunal Vic-sur-Seille lundi 10 novembre 2025.
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-10T08:45:00+01:00 – 2025-11-10T11:15:00+01:00
Fin : 2025-11-10T08:45:00+01:00 – 2025-11-10T11:15:00+01:00
Un espace convivial pour :
✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants
✨ Partager des moments complices
✨ Rencontrer d’autres parents
☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.
On vous attend avec le sourire !
Contact : Nadège – 06.56.78.79.11
Espace de jeu libre et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte familier jeu libre gratuit