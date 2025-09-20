Lieu de mémoire et lieu d’histoire : le bunker de Quimperlé Hôtel de Ville de Quimperlé Quimperlé

Lieu de mémoire et lieu d’histoire : le bunker de Quimperlé Hôtel de Ville de Quimperlé Quimperlé samedi 20 septembre 2025.

Lieu de mémoire et lieu d’histoire : le bunker de Quimperlé Samedi 20 septembre, 09h30 Hôtel de Ville de Quimperlé Finistère

Visite guidée gratuite. Durée : environ 20 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Ouverture du bunker situé derrière l’hôtel de ville, un des témoins de l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Construit par les allemands pour servir de poste de transmissions radio-téléphoniques, il est en lien avec le quartier général de la Wermarcht, installée dans le manoir de la Roche Bobois (actuelle mairie).

Hôtel de Ville de Quimperlé 32 rue de Pont-Aven 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne 02 98 96 37 37 https://www.quimperle.bzh/ L’actuel hôtel de Ville était à l’origine une maison particulière construite en 1862 pour Joseph Gabriel de Mauduit de Kervern fondateur des papeteries de Mauduit.

La demeure d’inspiration néo-classique comporte 3 corps de bâtiments juxtaposés. On ne connait pas l’architecte de ce édifice qui va connaitre des destinations diverses.

Vendu en 1878 à un tanneur qui le revend en 1923 à un marchand de biens, il abritera ensuite une clinique en 1930, une auberge de jeunesse en 1937, le quartier général de l’armée allemande pendant la deuxième guerre mondiale, puis la mairie à partir de 1944.

Un vaste parc entoure le bâtiment.

Une partie de la collection municipale de peinture est présentée aux murs des couloirs. Parking

Ouverture du bunker situé derrière l’hôtel de ville, un des témoins de l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. bunker 2e guerre mondiale

Ville de Quimperlé