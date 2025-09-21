Lieu de mémoire et lieu d’histoire : les anciens cachots du couvent des Ursulines Ancien couvent des Ursulines Quimperlé

Lieu de mémoire et lieu d’histoire : les anciens cachots du couvent des Ursulines Ancien couvent des Ursulines Quimperlé dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit, Durée: env 20 min –

sur inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00+ – 2025-09-21T12:+

Fin : 2025-09-21T09:30:00+ – 2025-09-21T12:+

L’ancien couvent des Ursulines a été le siège de la Gestapo entre 1941 et 1944. À ce titre, les sous-sols du bâtiment ont été utilisés en tant que lieu de détention. L’ouverture exceptionnelle de ce site nous replonge dans l’histoire de la ville et nous renseigne sur la fonction de base arrière de Quimperlé durant l’occupation allemande.

Ancien couvent des Ursulines 2 Av. Jules Ferry, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/cachots-ursulines »}] Cet important édifice conventuel du XVIIe siècle a conservé l’essentiel de son caractère malgré son affectation comme collège. Les bâtiments conventuels comprenant un étage et un niveau sous combles sont édifiés autour d’une cour centrale formant cloître. Ils sont cantonnés à leurs extrémités de pavillons d’angles. L’architecture est sobre et rythmée de lucarnes à frontons alternativement triangulaires et courbes.

Découvrez les sous-sols de l’ancien couvent des Ursulines, utilisés en tant que lieu de détention par la Gestapo en 1941 et 1944. chapelle patrimoine

Géraldine Fray