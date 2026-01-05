LIEU-DIT, Kelig HAYEL et Sébastien LEMAZURIER Maison de quartier de la Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 15:00 – 18:00

Gratuit : oui enfants, adolescents, adultes, seniors

LE PAVILLON, lieu expérimental dédié aux Arts Visuels, présente une exposition de Kelig HAYEL et Sébastien LEMAZURIER, artistes plasticiens porteurs du projet de ce lieu. L’exposition LIEU-DIT présente le récit de territoires où les endroits traversés imprègnent nos mémoires collectives.Les propositions artistiques de Kelig HAYEL sont protéiformes, dessins, livres et installation in situ. Elles s’articulent autour d’un axe majeur, une écriture dessinée, représentation sensible d’un territoire, réfléchie comme un système de relations articulant les deux composantes que sont la mémoire et le paysage. Les productions artistiques dévoilent les histoires et les rencontres qui naissent dans les interstices du bitume. La bordure devient le lieu d’expérimentation du paysage. La réflexion liée au paysage est rythmée par des propositions s’adaptant au contexte des lieux traversés et des publics rencontrés. Plusieurs principes s’articulent autour de la mémoire et du paysage : l’observation du réel et la collecte, la trace, la matière et la topographie des endroits. Mais ce ne sont que quelques-unes des approches possibles. Les productions proposent d’autres visions, ouvrent sur d’autres mondes possibles. En suivant le déploiement des recherches, le spectateur accède à une perception d’un paysage lié aux endroits qui imprègnent nos mémoires collectives et présente le récit d’un territoire ou les aspérités de la matière figure les paysages.Sébastien LEMAZURIER naît en Beauce du côté Chartres où des champs à perte de vue dessinent le paysage. La rencontre à l’école des Beaux Arts du Mans avec l’artiste plasticienne Marie PONCHELET, qui remarque ce garçon encore très timide et réservé, le conduise à l’école des Beaux-Arts de Nantes. Il commence à esquisser les différents endroits qui font le ciment de son travail d’artiste, la relation à l’autre, l’image de l’individu masculin dans la société et la place du récit personnel dans la création. La Photographie, la vidéo et divers matériaux (colle, peinture, encre) disposés dans des lieux sont les différent médiums utilisés pour raconter les interactions qui portent ses intentions. À la croisée des rencontres dans le quartier de La Bottière de la ville de Nantes, il poursuit aujourd’hui, la place que prend le récit de chacun chacun·e dans la production artistique.

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0663548931 https://assotwopoints.blogspot.com



