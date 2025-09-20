Lieu public ou lieu privé ? La caserne de gendarmerie, un espace singulier Musée de la gendarmerie nationale Melun

À mi-chemin entre sphère publique et espace privé, la caserne constitue un lieu singulier, à la fois cadre de travail et lieu de vie. Cette conférence propose une approche esthétique de ce lieu particulier, en interrogeant la manière dont les gendarmes s’approprient cet espace hybride. Quelles stratégies mettent-ils en place pour composer avec un environnement à la fois professionnel et personnel ?

Animée par la Lieutenante-colonelle Sylvie CLEMENT, Cheffe de la section sociologie-démographie, Référente égalité et diversité à la Direction Générale de la Gendarmerie nationale

