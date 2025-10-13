Lieux à réinventer : annonce des lauréats Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Lieux à réinventer : annonce des lauréats Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes lundi 13 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-13 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

À l’issue de la phase de vote, les lauréats des lieux à réinventer seront dévoilés lundi 13 octobre à 19h, au Château des Ducs de Bretagne (salle du Harnachement). 10 lieux, propriétés de la Ville de Nantes ou de Nantes Métropole, seront ainsi réinventés par les porteuses et porteuses de projet, choisis par les citoyens.Dès le 14 octobre, les résultats seront diffusés sur la plateforme de dialogue citoyen

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/project/lieux-a-reinventer-3/selection/les-projets-soumis-a-votation-citoyenne