LIEUX COMMUNS Perpignan

LIEUX COMMUNS

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 28

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Au théâtre de l’Archipel, Dans un spectacle sous forme de thriller, Baptiste Amann cherche à percer ce qui se cache dans les coulisses de l’action, au moment où tout bascule. Lorsque les pièces du puzzle se rejoignent, elles donnent vie à un jeu de piste haletant.

English :

At the Théâtre de l’Archipel, in a thriller-like show, Baptiste Amann sets out to find out what’s behind the scenes, just when everything is about to change. When the pieces of the puzzle come together, they give life to a breathtaking treasure hunt.

