LIEUX COMMUNS Perpignan jeudi 5 février 2026.
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 28
Début : 2026-02-05 20:30:00
2026-02-05
Au théâtre de l’Archipel, Dans un spectacle sous forme de thriller, Baptiste Amann cherche à percer ce qui se cache dans les coulisses de l’action, au moment où tout bascule. Lorsque les pièces du puzzle se rejoignent, elles donnent vie à un jeu de piste haletant.
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
At the Théâtre de l’Archipel, in a thriller-like show, Baptiste Amann sets out to find out what’s behind the scenes, just when everything is about to change. When the pieces of the puzzle come together, they give life to a breathtaking treasure hunt.
