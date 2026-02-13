LIEUX COMMUNS, tap, Poitiers

LIEUX COMMUNS 23 et 24 avril tap Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T19:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Texte Baptiste Amann paru aux éditions Actes Sud-Papiers

Mise en scène Baptiste Amann Collaboration artistique Amélie Enon

Avec Océane Caïraty, Alexandra Castellon, Thalia Otmanetelba, Sidney Ali Mehelleb, Caroline Menon-Bertheux, Yohann Pisiou, Samuel Réhault, Pascal Sangla.

En 2007, Martine Russolier, la fille d’une personnalité publique d’extrême droite est retrouvée morte, défenestrée. Le jeune homme avec qui elle a passé la nuit et qu’elle venait de rencontrer sur internet est rapidement suspecté, puis finalement condamné.

A partir du retentissement de ce fait divers fictif Baptiste Amann déploie un jeu de piste foisonnant où chacun voit la vérité se dérober au moment où il croit s’en saisir.

Au travers d’un entrelacs de situations, où les espaces et les temporalités se confondent, la pièce explore les tourments générés par notre rapport à l’irrésolu.

« Quand ton cœur est en guerre, la vérité n’est pas une chose abstraite, confuse, mobile, elle est aussi précise et définitive qu’une lame. Enfoncée dans ta blessure, elle indique chaque heure comme le fer planté dans la pierre projette son ombre sur les cadrans Égyptiens. Et te voilà incapable de lire autrement le renouvellement du temps. »

Production L’ANNEXE

Coproduction Comédie de Béthune CDN des Hauts de France, La Comédie de Saint-Etienne, Théâtre Public de Montreuil CDN, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine , Le Zef scène nationale de Marseille, Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne, Festival d’Avignon, Le Méta CDN de Poitiers Nouvelle-Aquitaine, Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées / GIE FONDOC

Avec le soutien du Fonds d’insertion de l’École du tnba financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et la DRAC Nouvelle-Aquitaine, du Fonds SACD/Ministère de la Culture Grandes Formes Théâtre.

Avec la participation artistique du Jeune théâtre national.

Assistanat à la mise en scène Max Unbekandt, Balthazar Monge / Scénographie et création lumière Florent Jacob / Création son Léon Blomme / Création des costumes Marine Peyraud / Création des monstres Estelle Couturier-Chatellain Régie générale Philippe Couturier / Régie plateau François Duguest / Régie lumières Clarisse Bernez-Cambot Labarta / Régie son Antoine Reibre / Construction décor Ateliers de La Comédie de Saint-Etienne – CDN Direction de production Morgan Helou / Administration Elisa Miffurc

tap 24 PL du Maréchal Leclerc, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’ANNEXE – Création 2024 Festival d’Avignon Texte et mise en scène Baptiste Amann théâtre

