LIEUX DE POUVOIR Montpellier

LIEUX DE POUVOIR

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-30 2026-04-20

Suite au siège du jeune roi Louis XIII en 1622, la ville de Montpellier subit d’importants changements urbains mais surtout amplifie des bouleversements administratifs qui s’étaient amorcés précédemment.

Visite en français

Ceci se fera au détriment des deux autres villes importantes de la province du Languedoc Pézenas et Toulouse. L’intendant se fixe à Montpellier vers la fin du XVIIIème siècle et rayonne par son pouvoir sur de nombreux officiers royaux des cours souveraines. Nous vous emmènerons à la rencontre d’une galerie de personnages de cette époque L’Intendant comme Lamoignon de Basville, le Trésorier de la bourse, le Président de la Cour des aides, comptes et des finances… , au travers des lieux où ils sont installés, véritables reflets, de leur pouvoir dans l’Écusson.

Une visite qui séduira les passionnés de l’histoire de Montpellier.

Sur réservation

Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle. .

English :

Following the siege of the young king Louis XIII in 1622, the city of Montpellier underwent important urban changes but above all amplified the administrative upheavals that had begun earlier.

