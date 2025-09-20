Lieux de vie, lieux de lutte La Yourte – Cocon Solidaire Lyon

Lieux de vie, lieux de lutte Samedi 20 septembre, 17h30 La Yourte – Cocon Solidaire Métropole de Lyon

Nombre de places limité, inscription recommandée : https://forms.gle/Mk76rmBKfZyuvSnz6

– Toute la journée, partez en balade autonome entre La Yourte – Cocon Solidaire et la Cité Musée Tony Garnier, à la découverte de femmes illustres, auxquelles les rues de Lyon ont rendu hommage. Distribution de plans à La Yourte ou à la Cité Musée Tony Garnier.

Découvrez aussi le programme de la Cité Musée Tony Garnier et leur visite guidée « Mémoires de femmes, mémoires de quartier » qui donne à voir les évolutions du quartier mais aussi la vie de ses habitantes.

– Un mini plateau radio avec des femmes du quartier Laënnec Mermoz et au-delà, pour raconter leurs espaces et leurs manières pour faire avancer leurs droits.

Projet réalisé et animé par Sens Interdits

Vous souhaitez participer au plateau radio en tant que chroniqueuse témoin ? Rejoignez le projet en écrivant à layourte-coconsolidaire@fndsa.org

La Yourte – Cocon Solidaire 173 rue bataille, Lyon Lyon 69008 Laënnec Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0629331955 https://www.fndsa.org/centres/la-yourte-cocon-solidaire.html https://www.instagram.com/layourte_coconsolidaire/ [{« link »: « https://cm-tonygarnier.org/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine »}, {« link »: « mailto:layourte-coconsolidaire@fndsa.org »}] La Yourte – Cocon Solidaire est un site d’hébergement et tiers-lieu solidaire pour favoriser les rencontres et le lien social à travers des activités variées. Accès Métro D, arrêt Laënnec

Pas de parking sur place, places gratuites dans les rues aux alentours.

