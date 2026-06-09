Lieux mouvants #7 Christine Groult et Philippe Ollivier Kerpert
Lieux mouvants #7 Christine Groult et Philippe Ollivier Kerpert samedi 1 août 2026.
Kerpert
Lieux mouvants #7 Christine Groult et Philippe Ollivier
Bourg de Kerpert Kerpert Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Découverte du patrimoine du bourg. À 14h30, rencontre-concert avec la compositrice électroacoustique Christine Groult autour des paysages du Léguer. À 16h30, concert de Philippe Ollivier (bandonéon et Logelloop). .
Bourg de Kerpert Kerpert 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 78 61
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L’événement Lieux mouvants #7 Christine Groult et Philippe Ollivier Kerpert a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol