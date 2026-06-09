Kerpert

Lieux mouvants #7 Christine Groult et Philippe Ollivier

Bourg de Kerpert Kerpert Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Découverte du patrimoine du bourg. À 14h30, rencontre-concert avec la compositrice électroacoustique Christine Groult autour des paysages du Léguer. À 16h30, concert de Philippe Ollivier (bandonéon et Logelloop). .

Bourg de Kerpert Kerpert 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 78 61

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English :

L’événement Lieux mouvants #7 Christine Groult et Philippe Ollivier Kerpert a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol