Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lieux mouvants #7 Christine Groult et Philippe Ollivier Kerpert

Lieux mouvants #7 Christine Groult et Philippe Ollivier Kerpert samedi 1 août 2026.

Adresse : Bourg de Kerpert

Ville : 22480 Kerpert

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif :

Kerpert

Lieux mouvants #7 Christine Groult et Philippe Ollivier

Bourg de Kerpert Kerpert Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Découverte du patrimoine du bourg. À 14h30, rencontre-concert avec la compositrice électroacoustique Christine Groult autour des paysages du Léguer. À 16h30, concert de Philippe Ollivier (bandonéon et Logelloop).   .

Bourg de Kerpert Kerpert 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 78 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lieux mouvants #7 Christine Groult et Philippe Ollivier Kerpert a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol