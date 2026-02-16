LiéVaux l’intime concert à Saint-Gervais Chez Véronique Geneste Saint-Gervais

LiéVaux l’intime concert à Saint-Gervais

Aprés la belle aventure du duo Alcaz, 24 ans et de nombreuses tournées sur les routes de la francophonie avec sa compagne l’artiste Viviane Cayol partie goûter le miel des Anges, Jean-Yves Liévaux ouvre une nouvelle porte dans sa vie artistique et personnelle.

Aujourd’hui, seul sur les planches il nous invite à partager ses propres retrouvailles, à refaire ce chemin devant nous, cette route de Soi pour se réinventer. En solo, avec ses guitares, découvrez un LiéVaux folk-rock plus intime, avec ses failles, sa force et sa détermination. De sa voix singulière et touchante, qui porte l’amour et les douleurs de monde, il vous emmènera dans sa poésie aux traces Alcaziennes. .

Chez Véronique Geneste 3 Chemin de Bois Vieux Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 22 04 60

