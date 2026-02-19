LiéVaux, L’intime concert , au restaurant Le Palun Restaurant Le Palun Marignane
Vendredi 6 mars 2026.
A 19h30. Restaurant Le Palun CD 9 Marignane Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Envie de passer une bonne soirée musicale les pieds sous la table ? Rendez-vous au restaurant Le Palun.
Venez nombreux (re)découvrir, LiéVaux (en solo) avec ses guitares.
Il vous emmènera dans sa poésie aux traces alcaziennes.
Restaurant Le Palun CD 9 Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 73 67 76 daluzeau.aurelien@neuf.fr
Fancy a musical evening with your feet under the table? Meet us at Le Palun restaurant.
Come and (re)discover LiéVaux (solo) with his guitars.
He’ll take you on a poetic journey in the footsteps of Alcalaz.
