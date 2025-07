Life of Chuck Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Life of Chuck Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour jeudi 10 juillet 2025.

Life of Chuck

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 18:00:00

fin : 2025-07-10 19:51:00

Date(s) :

2025-07-10

Tout public

La vie extraordinaire d’un homme ordinaire racontée en trois chapitres. Merci Chuck !

La vie extraordinaire d'un homme ordinaire racontée en trois chapitres. Merci Chuck !

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Life of Chuck

General public

The extraordinary life of an ordinary man told in three chapters. Thanks Chuck!

German : Life of Chuck

Für alle Altersgruppen

Das außergewöhnliche Leben eines gewöhnlichen Mannes wird in drei Kapiteln erzählt. Danke, Chuck!

Italiano :

Pubblico generale

La vita straordinaria di un uomo ordinario raccontata in tre capitoli. Grazie Chuck!

Espanol : Life of Chuck

Público en general

La extraordinaria vida de un hombre corriente contada en tres capítulos. ¡Gracias Chuck!

