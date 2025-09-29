Life of Chuck Médiathèque salle cinéma Salins-les-Bains

Life of Chuck Médiathèque salle cinéma Salins-les-Bains lundi 29 septembre 2025.

Life of Chuck

Médiathèque salle cinéma 8 Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-09-29 14:30:00

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-29

Projection par Écran mobile, Ligue de l’enseignement BFC.

​​​

​​​​​​LIFE OF CHUCK

De Mike Flanagan

Avec Tom Hiddleston, Mark Hamill,

Chiwetel Ejiofor

Drame USA 1h51 VF

Une histoire qui célèbre la vie et transcende les genres, basée sur la nouvelle de Stephen King qui relate trois chapitres de la vie d’un homme ordinaire nommé Charles Krantz, dit Chuck.

Écran Mobile est un réseau de cinéma itinérant mutualiste de 24 lieux de diffusion en Franche-Comté. Art et Essai et labellisé

Jeune Public et Patrimoine & Répertoire, Écran Mobile propose un cinéma de qualité ouvert à tous. Il assure une diffusion auprès des territoires et des publics éloignés de l’offre traditionnelle et l’accompagne par des actions d’éducation à l’image et de médiation entre les œuvres et leurs publics.

Pour cela, le réseau Écran Mobile s’appuie sur des relais locaux (associations, collectivités locales, établissements scolaires…) dans chaque commune partenaire pour porter ce projet.

Écran Mobile est un service du secteur culturel de la Ligue de l’enseignement de Bourgogne Franche-Comté. .

Médiathèque salle cinéma 8 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 48 ecranmobile@laliguebfc.org

