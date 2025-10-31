Light Cycles à la Villette Parc de la Villette Paris

Light Cycles à la Villette Parc de la Villette Paris vendredi 31 octobre 2025.

Une promenade nocturne illuminée à travers la nature, la lumière et le son. Entrez dans Light Cycles et explorez un sentier nocturne sublimé par des lumières et des sons vibrants. Découvrez la beauté cachée de la nature qui s’anime à travers cinq expériences de plein air uniques. Laissez-vous envelopper par ce voyage illuminé, créant une connexion entre la lumière, le son et le monde naturel. Prêt à plonger dans la lueur ?

Evasion nocturne

Sortez du quotidien et parcourez des sentiers illuminés, où les jeux de sons et lumières transforment la nuit en une oasis paisible et magique

La nature réinventée

Retissez des liens avec la nature grâce à des lumières vibrantes et des ambiances sonores immersives qui donnent vie au parc. Chaque installation présente une facette unique du monde naturel.

Des moments inoubliables

Partagez des moments mémorables avec vos proches, et créez des souvenirs qui brilleront bien après la fin de la nuit. Une expérience pour tous les âges.

Découvrez un parcours nocturne scintillant inspiré par la nature à La Villette. Tandis que la nuit tombe sur Paris, le Parc de la Villette s’illumine. Light Cycles dévoile les secrets de cette oasis urbaine à travers un parcours mêlant lumière, paysages sonores et immersion. Vivez cette expérience à travers cinq installations à ciel ouvert qui dévoilent le parc sous un angle inédit. Soyez prêt à voir, entendre et vibrer avec la nature.

Du vendredi 31 octobre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-31T01:00:00+01:00

fin : 2026-01-05T00:59:59+01:00

Date(s) :

Parc de la Villette 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://lightcycles-experience.com/paris/