Light Cycles Light Cycles à la Villette Paris

Le parcours lumineux Light Cycles s’installe dès le 31 octobre 2025 au parc de la Villette. Découvrez 5 installations artistiques lumineuses lors de cette balade nocturne au cœur de la nature.

English :

From October 31, 2025, the Light Cycles light trail will be installed in the Parc de la Villette. Discover 5 luminous artistic installations during this nocturnal stroll through the heart of nature.

German :

Der Lichtparcours Light Cycles wird ab dem 31. Oktober 2025 im Parc de la Villette installiert. Entdecken Sie 5 künstlerische Lichtinstallationen auf diesem nächtlichen Spaziergang durch die Natur.

Italiano :

A partire dal 31 ottobre 2025, il percorso luminoso Light Cycles si estende al Parc de la Villette. Scoprite 5 installazioni artistiche luminose in questa passeggiata notturna nel cuore della natura.

Espanol :

A partir del 31 de octubre de 2025, la ruta de la luz Light Cycles tomará el Parque de la Villette. Descubra 5 instalaciones artísticas luminosas en este paseo nocturno por el corazón de la naturaleza.

