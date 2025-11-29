LightPainting bibliothèque de villejean Rennes Samedi 29 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Dessinez avec la lumière à l’aide d’une simple lampe et d’un appareil photo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T17:00:00.000+01:00

1



bibliothèque de villejean 43 cours Kennedy Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine