Lightpainting Bibliothèque Villejean Rennes samedi 29 novembre 2025.

Lightpainting Bibliothèque Villejean Rennes Samedi 29 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Découvrez l’art de dessiner avec la lumière ! À l’aide d’une simple lampe et d’un appareil photo, apprenez à créer des images spectaculaires en jouant avec vos mouvements.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32