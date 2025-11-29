Liginiac fête Noël

Liginiac fête Noël avec au programme à 15h30 activités créatives de Noël pour tous suivi à 17h du spectacle musical pour touyt âge. En soirée à partir de 18h parcours illuminé dans le bourg du village avec vin chaud, chocolat chaud au Liginiacois.

Sans oublier le 30 novembre le marché de Noël toute la journée .

