Liginiac fête Noël Liginiac

Rue du Stade Liginiac Corrèze
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Liginiac fête Noël avec au programme à 15h30 activités créatives de Noël pour tous suivi à 17h du spectacle musical pour touyt âge. En soirée à partir de 18h parcours illuminé dans le bourg du village avec vin chaud, chocolat chaud au Liginiacois.
Sans oublier le 30 novembre le marché de Noël toute la journée .
Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59
