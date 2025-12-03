L’Igloo Fantastique Bibliothèque Eymet
Bibliothèque 31 Avenue du Couvent Eymet Dordogne
Gratuit
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Venez assister au spectacle de magie ouvert à tous ! .
Bibliothèque 31 Avenue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 55 48 bibliotheque@eymet-dordogne.fr
