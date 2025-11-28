L’IGLOO FANTASTIQUE – THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN Montauban

L’IGLOO FANTASTIQUE Début : 2026-01-11 à 10:00. Tarif : – euros.

Sora aime la neige et la magie de l’hiver ! Elle adore jouer dehors dans son pays froid. Aujourd’hui, lors d’une sortie, elle aperçoit un igloo et décide de s’y aventurer ! Elle va rencontrer un nouvel ami, s’émerveiller devant la beauté des paysages féériques et chanter au milieu des grands espaces avec les enfants… Une histoire colorée, poétique, enneigée et musicale. Un spectacle de magie boréale, à partir de 6 mois !

THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82