L’IGLOO FANTASTIQUE LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

L’IGLOO FANTASTIQUE LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse samedi 22 novembre 2025.

L’IGLOO FANTASTIQUE

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-23 11:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Sora aime la neige et la magie de l’hiver ! Elle adore jouer dehors dans son pays froid. Lors d’une sortie, elle aperçoit un igloo et décide de s’y aventurer !

Jeune public de 6 mois à 8 ans Durée 30 minutes

Elle va rencontrer un nouvel ami, s’émerveiller devant la beauté des paysages féériques et chanter au milieu des grands espaces avec les enfants…

Une histoire colorée, poétique, enneigée et musicale. .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

English :

Sora loves the snow and the magic of winter! She loves playing outside in her cold country. On an outing, she spots an igloo and decides to venture inside!

Young audience 6 months to 8 years Running time: 30 minutes

German :

Sora liebt den Schnee und den Zauber des Winters! Sie liebt es, in ihrem kalten Land draußen zu spielen. Bei einem Ausflug sieht sie ein Iglu und beschließt, sich hineinzuwagen!

Junges Publikum von 6 Monaten bis 8 Jahren Dauer: 30 Minuten

Italiano :

Sora ama la neve e la magia dell’inverno! Ama giocare all’aperto nel suo freddo paese. Durante una gita, scorge un igloo e decide di avventurarsi all’interno!

Pubblico giovane da 6 mesi a 8 anni Durata: 30 minuti

Espanol :

A Sora le encanta la nieve y la magia del invierno Le encanta jugar al aire libre en su frío país. En una excursión, descubre un iglú y decide aventurarse en su interior

Público infantil de 6 meses a 8 años Duración: 30 minutos

L’événement L’IGLOO FANTASTIQUE Toulouse a été mis à jour le 2025-09-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE