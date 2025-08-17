Ligne 4 Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves
Ligne 4
Lieu-dit Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Début : 2025-08-17 20:00:00
fin : 2025-08-17 21:00:00
2025-08-17
Duo musical stand-up, hip-hop, improvisation, du jazz à la bass music Saxophone et trompette .
Lieu-dit Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79
