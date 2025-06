Ligne 53 Le Sample Bagnolet 10 juillet 2025 14:00

Ligne 53 Jeudi 10 juillet, 14h00 Le Sample France métropolitaine

tarif à 10€

2025-07-10T14:00:00 – 2025-07-10T23:30:00

Fin : 2025-07-10T14:00:00 – 2025-07-10T23:30:00

Ligne 53 : le collectif revient pour une deuxième date au Sample, après un permier événement sold-out et marquant ! Stands créateur.ices, upcycling, designer, illustrations et portraits, une programmation de concerts live autour du rap et du hip hop.

Le Sample 18 avenue de la République 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Charonne France métropolitaine Métro 3 Porte de Bagnolet ou Gallieni

Bagnolet, un tremplin pour l’expression artistique