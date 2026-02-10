Ligne des hirondelles Hiver 2026 Dole

Ligne des hirondelles Hiver 2026

Les voyages reprennent à destination de Morez en hiver, les mercredis à partir du 10 février jusqu’au 10 mars 2026.

La ligne des Hirondelles est une ligne régulière de Dole jusqu’à Morez (en hiver). Dole Tourisme propose des excursions à la journée. Dans le train, vous serez pris en charge par notre accompagnateur qui se fera une joie de vous faire découvrir l’histoire de la ligne et les paysages traversés.

2 formules possible

– Raquette

– Oxygène et Découverte (visite du musée de la Lunette)

Tarif 82€ par ad

Le tarif inclus le train aller-retour, l’accompagnement, le déjeuner au restaurant ainsi que les activités ou visite et le pot de l’amitié (sous réserve des conditions sanitaires). Réservation obligatoire. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. .

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 commercial@hellodole.fr

