Ligne des hirondelles Hiver 2026 Dole

Dole Jura
Début : 2026-03-10 10:00:00
fin : 2026-03-10 20:00:00
2026-03-10
Les voyages reprennent à destination de Morez en hiver, les mercredis à partir du 10 février jusqu’au 10 mars 2026.
La ligne des Hirondelles est une ligne régulière de Dole jusqu’à Morez (en hiver). Dole Tourisme propose des excursions à la journée. Dans le train, vous serez pris en charge par notre accompagnateur qui se fera une joie de vous faire découvrir l’histoire de la ligne et les paysages traversés.
2 formules possible
– Raquette
– Oxygène et Découverte (visite du musée de la Lunette)
Tarif 82€ par ad
Le tarif inclus le train aller-retour, l’accompagnement, le déjeuner au restaurant ainsi que les activités ou visite et le pot de l’amitié (sous réserve des conditions sanitaires). Réservation obligatoire. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. .
+33 3 84 72 11 22 commercial@hellodole.fr
