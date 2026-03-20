LIGN’EN DANSE THÉ DANSANT AVEC GINO

Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

La ville de Lignan vous invite à son traditionnel thé dansant Lign’en danse .

Dès 14h30, la Salle Fourcade se transforme en piste de bal pour un après-midi placé sous le signe de la convivialité et du rythme. Que vous soyez adepte du paso doble, de la valse ou du tango, l’ambiance est assurée par l’animateur Gino, qui saura vous faire danser jusqu’en fin de journée.

Pour reprendre des forces entre deux danses, une boisson et une gourmandise sont incluses dans le tarif d’entrée. Une occasion idéale pour se retrouver, échanger et partager un moment de joie sur la piste ! .

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 11 84 90

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English : LIGN’EN DANSE THÉ DANSANT AVEC GINO

The town of Lignan invites you to its traditional Lign’en danse tea dance.

L’événement LIGN’EN DANSE THÉ DANSANT AVEC GINO Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 ADT34