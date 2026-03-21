LIGN’EN SCÈNE UN BRUISSEMENT D’ELLE

Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Seule en scène interprété par Gisèle Négrel, donnant voix à George Sand à travers ses écrits et documents d’époque.

Dans le cadre de Lign’en scène, l’Espace Laure Moulin accueille Un bruissement d’elle, un seule en scène imaginé et interprété par la comédienne Gisèle Négrel. Cette création théâtrale s’appuie exclusivement sur des textes de l’auteure, des lettres et des documents d’époque pour faire revivre la parole de George Sand. Avec justesse et authenticité, la comédienne incarne cette femme artiste libre, engagée et passionnée, offrant au public un portrait sensible et profondément humain. Une immersion littéraire et théâtrale au cœur du XIXe siècle. .

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 11 84 90

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English : LIGN’EN SCÈNE UN BRUISSEMENT D’ELLE

A one-woman show performed by Gisèle Négrel, giving voice to George Sand through her writings and period documents.

L’événement LIGN’EN SCÈNE UN BRUISSEMENT D’ELLE Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 ADT34