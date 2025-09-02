Lignes# – Cats&Snails / Clémentine Vanlerberghe & Jérémy Ternoy Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Lignes# – Cats&Snails / Clémentine Vanlerberghe & Jérémy Ternoy Vendredi 27 mars 2026, 20h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarifs D (7€/10€)

Début : 2026-03-27T20:00:00 – 2026-03-27T21:00:00

Fin : 2026-03-27T20:00:00 – 2026-03-27T21:00:00

Fascinés tous deux par les artistes des années 1970 d’art performatif, danse et musique qui travaillent la répétition, Clémentine Vanlerberghe – chorégraphe et danseuse – et Jérémie Ternoy – compositeur et musicien – remettent au goût du jour le travail des motifs en les confrontant aux challenges de danse Tik-Tok qui jouent de la répétition par la lecture en boucle sur nos écrans. Un spectacle pour 3 danseur.se.s , deux pianos et un musicien.

Lieu Grande Salle du Théâtre

Durée 50 mn

Spectacle pour les 10 ans et +

Une représentation scolaire le vendredi 27 mars à 14h30

Mentions de production

Conception Clémentine Vanlerberghe & Jérémie Ternoy Avec Céline Lefèvre, Jérémie Ternoy, Clémentine Vanlerberghe & Yutaka Nakata Composition musicale Jérémie Ternoy Scénographie et création lumière Rémi Vasseur Ingénieur son Alexandre Noclain Costumes Lore Fasquel production cats&snails / Pauline Charlier et Suzy Gournay Co-production Le Vivat – Scène Conventionnée d’Armentières, Culture Commune – Scène Nationale du Bassin Minier Accueil en résidence Le Phénix – Scène Nationale de Valenciennes, Le Ballet du Nord – CCN de Roubaix, Le Gymnase CDN de Roubaix Hauts-de-France, Théâtre Monsigny – Boulogne-sur-Mer Soutien Région Hauts-de-France pour la préfiguration à la création, Département du Pas-de-Calais, ADAMI

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

DANSE // MUSIQUE