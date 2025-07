Lignes de vie Jules César Arles

Les photographies prennent la parole.

Lignes de vie, une exposition photographique de Stéphane Rio & James Vil

• Ce que les lignes racontent

Et si les photographies prenaient la parole ?



C’est le pari de “Lignes de vie”, une exposition immersive signée Stéphane Rio et James Vil, présentée à l’occasion du OFF des Rencontres de la photographie d’Arles 2025.



Nés de l’observation poétique des lignes électriques qui traversent les paysages de Madagascar, ces clichés en noir et blanc révèlent une lecture inédite du territoire une cartographie des liens invisibles entre les peuples, les générations, les histoires.



• Une narration incarnée, entre photographie et voix



L’originalité de Lignes de vie réside dans son dispositif narratif unique Chaque diptyque parle. Grâce à la voix du comédien Guy Chapellier, les images prennent corps. Via un QR code, le visiteur accède à une piste audio où les photographies se racontent à la première personne, dans une écriture sensible et poétique.

Une exposition soutenue par l’hôtel & Spa Jules César Arles M Gallery & La Place des photographes .

Jules César 9 Boulevard Des Lices Arles 13631 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 22 19 67 elvira@groupe-apl.com

