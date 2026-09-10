Lignes d’eau — Paysages maritimes, portuaires et de marais, Hôtel de ville de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Lignes d’eau — Paysages maritimes, portuaires et de marais Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de ville de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Gratuit. Sans réservation. Accessible PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une sélection d’une vingtaine d’œuvres issues des collections anciennes de la Ville sera exceptionnellement présentée. Tableaux, dessins et récits d’artistes composent un parcours sensible autour des paysages maritimes, portuaires ou ruraux.

Visite libre avec livret et visites-flashs.

Par la Mission des patrimoines de la ville de Saint-Nazaire

Hôtel de ville de Saint-Nazaire Hôtel de ville de Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Hôtel de Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une sélection d’une vingtaine d’œuvres issues des collections anciennes de la Ville sera exceptionnellement présentée. Tableaux, dessins et récits d’artistes composent un parcours sensible autour des…

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