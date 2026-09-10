Lignes d’eau — Paysages maritimes, portuaires et de marais, Hôtel de ville de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville de Saint-Nazaire · Saint-Nazaire
Informations pratiques
Lignes d’eau — Paysages maritimes, portuaires et de marais Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de ville de Saint-Nazaire Loire-Atlantique
Gratuit. Sans réservation. Accessible PMR.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Une sélection d’une vingtaine d’œuvres issues des collections anciennes de la Ville sera exceptionnellement présentée. Tableaux, dessins et récits d’artistes composent un parcours sensible autour des paysages maritimes, portuaires ou ruraux.
Visite libre avec livret et visites-flashs.
Par la Mission des patrimoines de la ville de Saint-Nazaire
Hôtel de ville de Saint-Nazaire Hôtel de ville de Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Hôtel de Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une sélection d’une vingtaine d’œuvres issues des collections anciennes de la Ville sera exceptionnellement présentée. Tableaux, dessins et récits d’artistes composent un parcours sensible autour des…
© Ville de Saint-Nazaire
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