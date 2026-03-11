Lig’Obazine 13ème édition Courses et marches contre le cancer Aubazines

Lig’Obazine 13ème édition Courses et marches contre le cancer

Suite au succès exceptionnel de l’édition 2023, qui a vu la mobilisation de près de 650 sportifs, nous avons décidé de maintenir la date de mi-avril pour ce rendez-vous sportif et solidaire, symbole fort du Comité. Nous vous invitons donc à réserver votre journée du 13 avril 2026, et à nous rejoindre au plan d’eau du Coiroux, pour cette 13ème Edition Comme chaque année, deux courses et deux marches seront organisées, dans le but de collecter des fonds pour soutenir la lutte contre le cancer. Tous les bénéfices seront intégralement et directement reversés à notre Comité de la Corrèze de la Ligue contre le cancer. .

Parc de Loisirs du Coiroux Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 94 52

