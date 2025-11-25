Ligue contre le cancer première portes ouvertes en Soule

Mairie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

La ligue contre le cancer des Pyrénées Atlantiques vous invite à Mauléon.

Les premières portes ouvertes en Soule sont organisées par les bénévoles afin de vous faire découvrir leurs activités. Vous pourrez rencontrer Élorri, socio-esthéticienne. Elle sera ravie de vous offrir un moment rien que pour vous, avec un soin du visage ou un soin des mains. Sur inscription par téléphone ou par mail. Profitez, également, d’un après-midi gourmand et convivial avec Céline, bénévole à la Ligue, qui vous proposera un café coeur autour de la préparation de délicieuses crêpes. Un moment simple, chaleureux et plein de partages. .

Mairie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 17 39 el64.bayonne@ligue-cancer.net

English : Ligue contre le cancer première portes ouvertes en Soule

German : Ligue contre le cancer première portes ouvertes en Soule

Italiano :

Espanol : Ligue contre le cancer première portes ouvertes en Soule

L’événement Ligue contre le cancer première portes ouvertes en Soule Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Pays Basque