Ligue des Champions et Championnat national PROA Alliance Nîmes-Montpellier Tennis de Table Le Parnasse Nîmes

Ligue des Champions et Championnat national PROA Alliance Nîmes-Montpellier Tennis de Table

Le Parnasse 827 Chemin du Mas de Vignolles Nîmes Gard

Tarif : – – 10 EUR

Gratuit pour les -12 ans

2025-12-18 18:00:00

2025-12-21

2025-12-18 2025-12-21

– 18/12 2 rencontre de PROA (Championnat National de Tennis de Table) ANMTT Messieurs (menée par les frères LEBRUN) et ANMTT Dames

– 21/12 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions Messieurs

Le Parnasse 827 Chemin du Mas de Vignolles Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 6 60 16 99 14 alliancenimesmontpellier@gmail.com

English :

– 18/12: 2 PROA (Championnat National de Tennis de Table) matches: ANMTT Messieurs (led by the LEBRUN brothers) and ANMTT Dames

– 12/21: 1/8th-final return leg of the Men’s Champions League

