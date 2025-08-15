Ligue d’été de poker à Niort Niort

29 Rue Alsace-Lorraine Niort Deux-Sèvres

En partenariat avec le carré d’as club !

Nous sommes fiers de pouvoir vous proposer une ligue d’été de poker en accès gratuit et sans argent, grâce au Carré d’as Club, club de poker de Niort.

Vous pouvez vous inscrire pour n’importe laquelle des sessions, c’est un classement cumulatif à la fin de l’été, le classement final en fonction des présences et performances sera fait et les lots de récompense distribués. .

