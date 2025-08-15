Ligue d’été de poker à Niort Niort
Ligue d'été de poker à Niort vendredi 15 août 2025.
Ligue d'été de poker à Niort
29 Rue Alsace-Lorraine Niort Deux-Sèvres
2025-08-15
2025-08-15
2025-08-15
En partenariat avec le carré d’as club !
Nous sommes fiers de pouvoir vous proposer une ligue d’été de poker en accès gratuit et sans argent, grâce au Carré d’as Club, club de poker de Niort.
Vous pouvez vous inscrire pour n’importe laquelle des sessions, c’est un classement cumulatif à la fin de l’été, le classement final en fonction des présences et performances sera fait et les lots de récompense distribués. .
