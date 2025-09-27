Ligue Nationale de Speedway Rue Charles Gounod Marmande

Ligue Nationale de Speedway.

Ouverture des portes 11h.

13h promotion cup youth cup & kids

15h30 ligue nationale de speedway

Buvette et restauration .

Rue Charles Gounod Moto Club Marmandais Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 47 23 contact@grasstrack-marmande.com

English : Ligue Nationale de Speedway

National Speedway League.

German : Ligue Nationale de Speedway

Nationale Speedway-Liga.

Italiano :

Lega nazionale di speedway.

Espanol : Ligue Nationale de Speedway

Liga Nacional de Speedway.

