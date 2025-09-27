Ligue Nationale de Speedway Rue Charles Gounod Marmande
Rue Charles Gounod Moto Club Marmandais Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-27
2025-09-27
Ouverture des portes 11h.
13h promotion cup youth cup & kids
15h30 ligue nationale de speedway
Buvette et restauration .
Rue Charles Gounod Moto Club Marmandais Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 47 23 contact@grasstrack-marmande.com
English : Ligue Nationale de Speedway
National Speedway League.
German : Ligue Nationale de Speedway
Nationale Speedway-Liga.
Italiano :
Lega nazionale di speedway.
Espanol : Ligue Nationale de Speedway
Liga Nacional de Speedway.
