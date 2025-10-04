Ligue Nationale de Speedway Miramont-de-Guyenne

Ligue Nationale de Speedway Miramont-de-Guyenne samedi 4 octobre 2025.

Ligue Nationale de Speedway

Z.A. de Bouillaguet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Venez nombreux assister à la Ligue nationale de speedway organisé avec l’association « Moto Val de Guyenne ». Encouragez l’équipe locale qui affrontera ses concurrents pour le titre de champion de ligue. La journée sera suivie d’une soirée festive. Buvette et pour la restauration, résa conseillée.

Z.A. de Bouillaguet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 22 27 52

English : Ligue Nationale de Speedway

Come and watch the National Speedway League organized by the « Moto Val de Guyenne » association. Cheer on the local team as they battle it out for the league title. The day will be followed by a festive evening. Refreshment bar and catering, booking recommended.

German : Ligue Nationale de Speedway

Kommen Sie zahlreich zur nationalen Speedway-Liga, die von der Vereinigung « Moto Val de Guyenne » organisiert wird. Feuern Sie das lokale Team an, das gegen seine Konkurrenten um den Titel des Liga-Champions antritt. Im Anschluss an den Tag findet ein festlicher Abend statt. Für Getränke und Essen ist gesorgt, Resa wird empfohlen.

Italiano :

Venite tutti alla National Speedway League organizzata dall’associazione « Moto Val de Guyenne ». Fate il tifo per la squadra locale che si contende il titolo del campionato. La giornata sarà seguita da una serata di festa. Bar e ristorazione, prenotazione consigliata.

Espanol : Ligue Nationale de Speedway

Vengan todos a la Liga Nacional de Speedway organizada con la asociación « Moto Val de Guyenne ». Anime al equipo local en su lucha por el título de liga. La jornada irá seguida de una velada festiva. Se recomienda reservar.

