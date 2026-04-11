Miramont-de-Guyenne

Ligue Nationale de Speedway

Z.A. de Bouillaguet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez nombreux assister à la Ligue nationale de speedway organisé avec l’association Moto Val de Guyenne . Encouragez l’équipe locale qui affrontera ses concurrents pour le titre de champion de ligue. La journée sera suivie d’une soirée festive. Buvette et pour la restauration, résa conseillée.

Venez nombreux assister à la Ligue nationale de speedway organisé avec l’association Moto Val de Guyenne . Encouragez l’équipe locale qui affrontera ses concurrents pour le titre de champion de ligue. La journée sera suivie d’une soirée festive. Buvette et restauration sur place. Réservations conseillées pour la restauration. .

Z.A. de Bouillaguet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 22 27 52

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English : Ligue Nationale de Speedway

Come and watch the National Speedway League organized by the Moto Val de Guyenne association. Cheer on the local team as they battle it out for the league title. The day will be followed by a festive evening. Refreshment bar and catering, booking recommended.

L’événement Ligue Nationale de Speedway Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Pays de Lauzun