Likassa Pré Rouge Ruffey-sur-Seille jeudi 30 octobre 2025.

Pré Rouge L'ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Début : 2025-10-30 18:00:00

fin : 2025-10-30 23:30:00

2025-10-30

Reggae roots avec des sonorités mêlant musique orientale, funk ou encore rock, le groupe Likassa amène avec lui ce mélange multiculturel qui fait de sa musique une ôde à la diversité et à l'échange.

Avec des textes engagés sur des sujets cruciaux tels que l'écologie, l'esclavage ou encore la violence, Likassa vient transmettre son message de paix en chantant en français en anglais et en arabe.

Sur place, snack et buvette.

Pré Rouge L'ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

