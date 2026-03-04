LIKE A VIRGIN : JENYS (LIVE) / ELIOTT / BORDELLE – 03 AVRIL – DEUS, Deus Ex Machina, Bordeaux

LIKE A VIRGIN : JENYS (LIVE) / ELIOTT / BORDELLE – 03 AVRIL – DEUS Vendredi 3 avril, 20h00 Deus Ex Machina Gironde

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T20:00:00+02:00 – 2026-04-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-03T20:00:00+02:00 – 2026-04-03T23:59:00+02:00

Vendredi 3 avril

DEUS EX MACHINA – The Hangar Of Tenacity

20h00 -> 1H30

Une coproduction : Cinémarges / Bordelle / Bordeaux Rock / Azimut / DEUS

________________________________________________________

• JENYS (Live – Hyperpop)

Jeune prodige musical originaire de Saint-Pétersbourg en Russie, Jenys vit aujourd’hui à Paris. Artiste aux multiples facettes, elle écrit ses propres chansons, produit de la musique et habille ses titres hyperpop de sa voix envoûtante. Une artiste unique. Elle se spécialise dans la musique électronique futuriste, l’EDM glitch, l’hyperpop et les genres expérimentaux, créant un paysage sonore sans pareil, à la fois tendre et féroce.

• ELIOTT DES ADELPHES (Show – DragKing)

A la fois DJ, performer DragKing, danseur et organisateur de soirées, il commence à monter sur scène en 2017 à Bordeaux, puis va affûter son art à Toulouse, où il co-fonde les collectifs de La Maison Clinquante et La Madone.

• DJ SET LA BORDELLE (DJ crew)

Organisateur·ices, depuis 2018, du célèbre Bal queer à Bordeaux, qui entend promouvoir les artistes LGBTQ+, c’est aussi un crew de Dj réuni·es par la passion de la musique,

de la pop, du rock, de l’électro au dancehall…

________________________________________________________

Bar et restauration sur place.

Toute l’équipe vous invite à adopter une attitude bienveillante et respectueuse envers tout.e.s. Aucun acte discriminant ne sera toléré pendant cette soirée.

