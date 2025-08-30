Like – Ivan Calberac Le Pin Galant Mérignac

Like – Ivan Calberac Le Pin Galant Mérignac mardi 3 février 2026.

Like – Ivan Calberac Mardi 3 février 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-03T20:30:00 – 2026-02-03T22:00:00

Fin : 2026-02-03T20:30:00 – 2026-02-03T22:00:00

Après les triomphes de « La Dégustation » (4 nominations et Molière de la meilleure comédie), et de « Glenn, naissance d’un prodige » (6 nominations et 2 Molières, dont Lison Pennec en Révélation Féminine), la nouvelle création d’Ivan Calbérac nous entraîne dans l’histoire palpitante et hilarante d’un couple en prise avec les réseaux sociaux. Une pièce divertissante, intelligente, tenue par une écriture exigeante !

Prof de yoga timide, terrorisée à l’idée de poster une photo d’elle sur les réseaux sociaux, Lou se retrouve contrainte d’y créer un profil afin de continuer à remplir ses cours. Contre toute attente, elle prend goût à cette nouvelle vie virtuelle et n’hésite pas à tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes de cet univers. Elle se lance alors dans une course effrénée aux likes, qui va complètement bouleverser sa vie et celle de Zac son compagnon, en les faisant jouer les scénarios les plus improbables ! Jusqu’où peut-on aller pour conserver l’attention volatile mais si réconfortante de followers inconnus ? Une comédie émouvante et utile, sur la quête de soi.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2782 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

La nouvelle création d’Ivan Calbérac nous entraîne dans l’histoire palpitante et hilarante d’un couple en prise avec les réseaux sociaux. theatre réseaux sociaux

Mathieu Métral