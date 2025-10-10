Lil-Magic Sam Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Lil-Magic Sam Rue Saint-Pierre le Vif Sens vendredi 10 octobre 2025.

Lil-Magic Sam

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-10 21:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Lil-MAGIC SAM intègre lors des années 80 et 90, le Luther Allison Band avec des tournées en Europe et USA. Il y croisera les artistes qui marqueront la richesse de son style musical Memphis Slim, Nina Simone, Etta James, Koko Taylor, Albert King, Alvin Lee, Gary Moore, Eric Clapton,… Même si Luther Allison reste son mentor, Lil-MAGIC SAM a développé sa propre musique métissée, rugueuse, regorgeant d’énergie, incluant ses diverses influences musicales R&B (70’s), Blues, Rock, Soul, Jazz, Reggae..

Ouverture des portes à 20h30

Entracte et buvette .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 contact@606-reedandblues.org

