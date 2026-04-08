LIL’BUCK REAL SWAN, Cinéma André-Malraux, Bondy

LIL’BUCK REAL SWAN Mercredi 8 avril, 18h00 Cinéma André-Malraux Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T18:00:00+02:00 – 2026-04-08T19:37:00+02:00

Fin : 2026-04-08T18:00:00+02:00 – 2026-04-08T19:37:00+02:00

Lil’ Buck, jeune prodige de la street dance de Memphis baptisée « jookin’ » est rapidement devenu l’un des meilleurs danseurs de la ville avant de décider de prendre des cours de ballet.

De cette alchimie va naître un mythe, celui d’un virtuose défiant la gravité, réconciliant deux styles et s’imposant comme une référence pour des artistes comme Yo-Yo Ma, Benjamin Millepied, Spike Jonze ou encore Madonna.

Cinéma André-Malraux 25, cours de la Republique, Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bondyandremalraux.cine.boutique/media/3110?showId=57080 »}]

Lil’buck real swan – Lil’ Buck, jeune prodige de la street dance de Memphis baptisée « jookin’ » est rapidement devenu l’un des meilleurs danseurs de la ville avant de décider de prendre des cours … Ciné Malraux LIL’BUCK REAL SWAN