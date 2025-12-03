L’ÎLE AU TRÉSOR – A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris

L’ÎLE AU TRÉSOR Début : 2026-01-07 à 14:30. Tarif : – euros.

Larguez les amarres et venez vivre une épopée palpitante qui revisite le célèbre roman d’aventure L’Île au trésor de Robert Louis Stevenson.Lorsqu’un mystérieux étranger du nom de Billy Bones a poussé la porte de son auberge, le jeune Jim Hawkins ne s’attendait pas à être entraîné dans une incroyable chasse au trésor.Mais le voilà embarqué pour les Caraïbes, à la recherche du légendaire trésor du redoutable pirate Flint.Préparez-vous à hisser les voiles et à affronter les flots dans cette folle quête où le courage et l’amitié seront vos plus précieux alliés. Que l’aventure commence !Durée : 50 minAge : 5 à 10 ans

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75