Lorsqu’un

mystérieux étranger du nom de Billy Bones a poussé la porte de son auberge, le

jeune Jim Hawkins ne s’attendait pas à être entraîné dans une incroyable chasse

au trésor.

Mais le

voilà embarqué pour les Caraïbes, à la recherche du légendaire trésor du

redoutable pirate Flint.

Préparez-vous

à hisser les voiles et à affronter les flots dans cette folle quête où le

courage et l’amitié seront vos plus précieux alliés. Que l’aventure commence !

Larguez les amarres et venez vivre une épopée palpitante qui revisite le célèbre roman d’aventure L’Île au trésor de Robert Louis Stevenson.

Du lundi 23 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 15h30

Du mercredi 07 janvier 2026 au dimanche 22 février 2026 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 15h30

payant

Adultes : 16€

Enfants : 12€

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=479 +33951703943 contact@folietheatre.com



