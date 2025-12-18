L’Île au trésor – d’après Robert Louis Stevenson À LA FOLIE THEATRE PARIS 11
L’Île au trésor – d’après Robert Louis Stevenson À LA FOLIE THEATRE PARIS 11 mercredi 7 janvier 2026.
Lorsqu’un
mystérieux étranger du nom de Billy Bones a poussé la porte de son auberge, le
jeune Jim Hawkins ne s’attendait pas à être entraîné dans une incroyable chasse
au trésor.
Mais le
voilà embarqué pour les Caraïbes, à la recherche du légendaire trésor du
redoutable pirate Flint.
Préparez-vous
à hisser les voiles et à affronter les flots dans cette folle quête où le
courage et l’amitié seront vos plus précieux alliés. Que l’aventure commence !
Larguez les amarres et venez vivre une épopée palpitante qui revisite le célèbre roman d’aventure L’Île au trésor de Robert Louis Stevenson.
Du lundi 23 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h30 à 15h30
Du mercredi 07 janvier 2026 au dimanche 22 février 2026 :
mercredi, samedi, dimanche
de 14h30 à 15h30
payant
Adultes : 16€
Enfants : 12€
Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-07T15:30:00+01:00
fin : 2026-03-08T16:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-07T14:30:00+02:00_2026-01-07T15:30:00+02:00;2026-01-10T14:30:00+02:00_2026-01-10T15:30:00+02:00;2026-01-11T14:30:00+02:00_2026-01-11T15:30:00+02:00;2026-01-14T14:30:00+02:00_2026-01-14T15:30:00+02:00;2026-01-17T14:30:00+02:00_2026-01-17T15:30:00+02:00;2026-01-18T14:30:00+02:00_2026-01-18T15:30:00+02:00;2026-01-21T14:30:00+02:00_2026-01-21T15:30:00+02:00;2026-01-24T14:30:00+02:00_2026-01-24T15:30:00+02:00;2026-01-25T14:30:00+02:00_2026-01-25T15:30:00+02:00;2026-01-28T14:30:00+02:00_2026-01-28T15:30:00+02:00;2026-01-31T14:30:00+02:00_2026-01-31T15:30:00+02:00;2026-02-01T14:30:00+02:00_2026-02-01T15:30:00+02:00;2026-02-04T14:30:00+02:00_2026-02-04T15:30:00+02:00;2026-02-07T14:30:00+02:00_2026-02-07T15:30:00+02:00;2026-02-08T14:30:00+02:00_2026-02-08T15:30:00+02:00;2026-02-11T14:30:00+02:00_2026-02-11T15:30:00+02:00;2026-02-14T14:30:00+02:00_2026-02-14T15:30:00+02:00;2026-02-15T14:30:00+02:00_2026-02-15T15:30:00+02:00;2026-02-18T14:30:00+02:00_2026-02-18T15:30:00+02:00;2026-02-21T14:30:00+02:00_2026-02-21T15:30:00+02:00;2026-02-22T14:30:00+02:00_2026-02-22T15:30:00+02:00;2026-02-23T14:30:00+02:00_2026-02-23T15:30:00+02:00;2026-02-24T14:30:00+02:00_2026-02-24T15:30:00+02:00;2026-02-25T14:30:00+02:00_2026-02-25T15:30:00+02:00;2026-02-26T14:30:00+02:00_2026-02-26T15:30:00+02:00;2026-02-27T14:30:00+02:00_2026-02-27T15:30:00+02:00;2026-02-28T14:30:00+02:00_2026-02-28T15:30:00+02:00;2026-03-01T14:30:00+02:00_2026-03-01T15:30:00+02:00;2026-03-02T14:30:00+02:00_2026-03-02T15:30:00+02:00;2026-03-03T14:30:00+02:00_2026-03-03T15:30:00+02:00;2026-03-04T14:30:00+02:00_2026-03-04T15:30:00+02:00;2026-03-05T14:30:00+02:00_2026-03-05T15:30:00+02:00;2026-03-06T14:30:00+02:00_2026-03-06T15:30:00+02:00;2026-03-07T14:30:00+02:00_2026-03-07T15:30:00+02:00;2026-03-08T14:30:00+02:00_2026-03-08T15:30:00+02:00
À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11
https://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=479 +33951703943 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/
Afficher la carte du lieu À LA FOLIE THEATRE et trouvez le meilleur itinéraire