L’Île au trésor La Forgerie, Wassy Wassy

L’Île au trésor Dimanche 10 mai 2026, 16h00 La Forgerie, Wassy Haute-Marne

2 € / 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T16:00:00 – 2026-05-10T17:30:00

Fin : 2026-05-10T16:00:00 – 2026-05-10T17:30:00

Une adaptation du chef-d’œuvre de Stevenson pour théâtre d’objets et violoncelle ! Le petit Jim Hawkins, menant une vie tranquille à l’auberge de l’Amiral Benbow, se retrouve entraîné dans une série d’aventures après la découverte d’une mystérieuse carte au trésor. Aidé de ses amis, il embarque à bord de l’Hispaniola, à la recherche de l’île au trésor.

Un spectacle pour petits et grands, rempli d’aventures et de dangers, où les personnages sont représentés par leurs bottes et chaussures, comme si une caméra avait filmé l’histoire à hauteur d’enfant.

Durée : 1h.

La Forgerie, Wassy 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/LaForgerie/;https://www.instagram.com/laforgeriewassy/;https://twitter.com/LaForgerieWassy [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l’instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d’un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d’être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Adaptation du chef-d’œuvre de Stevenson en théâtre d’objets et violoncelle, un spectacle d’aventures pour petits et grands, dès 7 ans.