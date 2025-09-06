L’île au Trésor Espace james Chambaud Lons

L’île au Trésor Espace james Chambaud Lons jeudi 5 février 2026.

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Cie 9 Thermidor Théâtre d’objets / musique

À partir de 7 ans

D’après Treasure Island de Robert Louis Stevenson. Adaptation Ophélie Kern. Mise en scène Stéphane Boireau et Ophélie Kern. Conception et scénographie Stéphane Boireau. Musique originale Pierre Burette. Avec Stéphane Boireau et Pierre Burette

Jim Hawkins, jeune garçon audacieux, s’embarque comme mousse à bord d’un navire à la recherche d’un trésor caché sur une île déserte. Il découvre très vite que l’équipage est en réalité composé de pirates placés sous les ordres de l’énigmatique John Silver…

Au moyen de chaussures, de bottes mais aussi de quelques objets essentiels au récit tels qu’un coffre, un verre de rhum et un morceau d’océan, la Cie 9 Thermidor revisite avec humour et inventivité le célèbre roman d’aventures de Stevenson. .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr

